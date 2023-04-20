"فاينانشيال تايمز": اعتقاد في الاتحاد الأوروبي بعدم وجود مجال لعقوبات جديدة ضد روسيا

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مسؤول أوروبي لم يذكر اسمه، إن الاعتقاد يسود في الاتحاد الأوروبي بعدم وجود مجال لعقوبات جديدة ضد روسيا.

ووفقا له، إذا تم فرض المزيد من التدابير التقييدية، فستزداد وتكبر كذلك قائمة الاستثناءات المرافقة لها.

وأضاف المصدر، في حديثه للصحيفة: "لقد انتهت قصة العقوبات. لو فرضنا المزيد من العقوبات فستكون هناك استثناءات أكثر من هذه الإجراءات".

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ولاحظت الصحيفة، أن الكثيرين من المسؤولين الأوروبيين يعترفون بأن المجالات التي لم تشملها العقوبات الغربية في الاقتصاد الروسي، تنتج منتجات أو تقدم خدمات حيوية لبعض الدول الأوروبية لذلك سيتم استخدام حق النقض ضد الإجراءات التقييدية في هذه المجالات.

ونقلت الصحيفة عن موظفين أوروبيين، يعملون في وضع الجولة المقبلة من العقوبات ضد روسيا، قولهم إن الإجراءات الجديدة ستقتصر على الأغلب، على توسيع الأسماء في القائمة.

وفي وقت سابق، نوهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن العمل يجري كذلك في مجال "سد الثغرات" في تنفيذ القيود الموجودة بالفعل.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، فرض منذ فبراير عام 2022، عشر حزم من العقوبات المختلفة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي