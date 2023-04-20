واشنطن توقف تحليق طائراتها الاستراتيجية بدون طيار فوق البحر الأسود

أوقفت الولايات المتحدة تماما تحليق طائراتها الاستراتيجية من طراز Global Hawk فوق البحر الأسود بعد حادث الدرون الجوي الأمريكي من طراز Reaper.

ووفقا لمعطيات موقع Flightradar24، كانت آخر مرة حلقت فيها مسيرة أمريكية من طراز Global Hawk فوق البحر الأسود، مقابل ساحل شبه جزيرة القرم في 21 مارس. ومنذ ذلك الحين، لم تدخل هذه الطائرات الأمريكية بدون طيار المتمركزة في صقلية، إلى المجال الجوي فوق البحر الأسود. في ذات الوقت، خلال الفترة السابقة بأكملها منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، قامت هذه الدرونات الأمريكية، بتنفيذ ما متوسطه ثماني إلى عشر رحلات استطلاعية شهريا فوق المنطقة البحرية المقابلة للقرم.

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وتدل المعلومات المتوفرة لدى الموقع على أنه، في الفترة من 21 مارس إلى 20 أبريل، قامت مسيرات Global Hawk بثلاث رحلات فقط من قاعدة جوية في صقلية، لكن جميعها تمت داخل حدود المجال الجوي الروماني على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر من شبه جزيرة القرم، أي خارج منطقة تغطية رادار هذه الدرونات، القادرة على استقبال صور الرادار للتضاريس بمدى أقصى يصل إلى 200 كيلومتر.

من جانبه، أكد مصدر مطلع لمراسل "نوفوستي" على أن آخر مرة حلقت فيها طائرة بدون طيار أمريكية من طراز Global Hawk فوق البحر الأسود مقابل شبه جزيرة القرم، كانت في 21 مارس.

وقال المصدر: "بعد حادثة الطائرة بدون طيار الأمريكية ريبر، التي سقطت في مياه البحر الأسود في 14 أبريل ، تم تنفيذ رحلتين أخريين فقط لدرونات غلوبال هوك فوق البحر الأسود - في 17 مارس و 21 مارس - وكلاهما على مسافة لا تقل عن 140 كيلومترا من الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم ".

المصدر: نوفوستي