قمر صناعي تابع لوكالة "ناسا" يسقط فوق كييف ويتسبب بأصوات انفجارات ضخمة..(فيديوهات)

أبلغ سكان مدينة كييف، مساء يوم الأربعاء، عن مشاهدة وميض ساطع، وسماع دوي عدد من الانفجارات مجهولة المصدر في سماء المدينة، كما تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة.

ووفقا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية: "أبلغ أهالي كييف عن وميض ساطع في السماء شوهد بعد الإعلان عن حالة التأهب للغارات الجوية".

ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن الوميض في السماء فوق كييف، كان نتيجة سقوط قمر فضائي تابع لوكالة "ناسا" على الأرض. وتم تفعيل إنذار التأهب للغارات الجوية لتجنب وقوع ضحايا من الحطام المتساقط".

وكان رئيس مكتب زيلينسكي، أندري يرماك، قد نشر على حسابه في "تيليغرام"، تقريرا عن أعمال للدفاع الجوي في سماء العاصمة كييف، لكنه سرعان ما قام بحذفه.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن القمر الصناعي Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager، الذي تم إطلاقه قبل 21 عاما، سوف يسقط على الأرض بين 19 إلى 20 أبريل.

المصدر: RT