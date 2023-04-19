أنقرة: نجري محادثات مع الجانبين في السودان لوقف نهائي لإطلاق النار ونتوقع التوصل إلى هدنة غدا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، نقلا عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن تركيا تجري محادثات مع الجانبين في السودان لوقف إطلاق نار نهائي، وتوقعات بالتوصل إلى هدنة غدا.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية التركي: "تركيا تجري محادثات مع الجانبين لوقف إطلاق النار نهائيا في السودان، ونتوقع التوصل إلى هدنة غدا".

وفي وقت سابق، عبرت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من الاشتباكات المسلحة في السودان، ودعت طرفي النزاع إلى ضبط النفس وإجراء حوار.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية التركية: "نشعر بقلق إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم في جمهورية السودان. ندعو كل الجماعات في السودان إلى الالتزام بإنجازات المرحلة الانتقالية والهدوء وإجراء الحوار. لا يمكن إيجاد حل دائم للمشاكل السودانية إلا من خلال المصالحة الوطنية. وستواصل تركيا الوقوف إلى جانب السودان والشعب السوداني الصديق والشقيق مثلما عملته حتى الآن".

وصباح السبت 15 أبريل، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

ويوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عبر موقع "تويتر" أنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز "أباتشي" في الخرطوم بحري "العزبة"، وذلك في خضم المواجهات العنيفة التي تشهدها البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

وأفادت قوات الدعم السريع عبر صفحتها في "تويتر"، بتدمير عناصرها لمدرعات القوات المعتدية في الخرطوم، مرفقة مقطع فيديو يوثق اشتعال النيران في إحدى المدرعات.

وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد أعلنت أمس السبت أيضا أنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم و3 مطارات.

المصدر: الأناضول + RT