وزير الدفاع الألماني يحذر من خسارة الغرب لموقعه تدريجيا في إفريقيا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الغرب بدأ يفقد موقعه تدريجياً في البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن الوضع هناك أصبح أكثر قساوة منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

وقال الوزير بيستوريوس ذلك في حديثه اليوم الأربعاء في البوندستاغ، لافتا إلى أنه "منذ بداية ... النزاع في أوكرانيا، رأينا في منطقة الساحل، وفي كل إفريقيا ، أن الوضع من وجهة نظر جيوستراتيجية ومن وجهة نظر السياسة الأمنية أصبح أكثر قساوة".

وأضاف: إن الرواية الروسية هنا تعطي الانطباع على ما يبدو بأن المجتمع الغربي يفقد موقعه في هذه القارة".

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وأردف قائلا: "يجب علينا توضيح مسألة أنّنا لا زلنا نحافظ على وجودنا في إفريقيا"، وأن الهدف هو أن "تحل الدول الإفريقية مشاكلها بنفسها" ولكن بمساعدة الغرب.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرّح، مطلع أبريل الجاري، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون عرقلة القمة الروسية الإفريقية، المقرر عقدها أواخر يوليو في مدينة بطرسبورغ، وثني الشركاء الأفارقة عن المشاركة.

وشدد لافروف على أن هناك عددا أقل وأقل من الدول الإفريقية التي ترغب في "التضحية بمصالحها الأساسية من أجل واشنطن وأتباعها".

وأضاف لافروف أن روسيا لديها ما تقدمه لأصدقائها الأفارقة، بما في ذلك ما يتعلق بضمان أمنهم القومي وتلبية احتياجاتهم في المجال الإنساني قائلا: "إن الدول الإفريقية مهتمة بكل ما تقدمه روسيا في كل مجالات التعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة، ونعتزم تطوير ذلك بكل الطرق الممكنة".

المصدر: تاس