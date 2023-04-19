مباشرة من مخزون البنتاغون.. الولايات المتحدة تسحب حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، عن تقديم حزمة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.

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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن حزمة المساعدات الجديدة ستسحب مباشرة من مخزون البنتاغون بموجب تفويض رئاسي، هو السادس والثلاثين للرئيس جو بايدن منذ أغسطس عام 2021.

وتشمل الحزمة الجديدة مزيدا من الذخيرة لنظام "HIMARS"، وقذائف مدفعية من عيار 155 و105 ملم، وصواريخ مضادة للدروع محمولة على الكتف، وصواريخ "تو" الموجهة، وصواريخ جو دقيقة، وألغاما مضادة للدبابات، ومعدات لوجيستية وصيانة وقطع غيار وعتادا مخصصا لأمن الموانئ.

ومؤخرا تسلمت أوكرانيا أول أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت ودبابات قتال خفيفة فرنسية من طراز AMX-10.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية