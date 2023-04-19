مسؤول إيراني لـRT: مستعدون للحل في اليمن وتلقينا تطمينات خليجية بشأن التواجد الإسرائيلي بالمنطقة

قال علي رضا عنايتي مساعد وزير الخارجية الايراني إن بلاده مستعدة للمساعدة في انجاح الحل السياسي باليمن ودعم هذه الحلول.

وأضاف عنايتي في حوار خلال برنامج نيوزميكر على قناة RT أن للاتفاق السعودي الإيراني تاثير على بعض المتغيرات خارج الاقليم وما يجري في الساحة الاسلامية.

وقال إن التعاون مع الرياض يخدم الأمن الإقليمي بمفهومه الشامل لدول المنطقة.

وقال إن العلاقات بين طهران والرياض لها أصداء تنعكس ايجابا على الملفات الإقليمية

وتابع "وجدنا ترحيبا كبيرا من قبل أصداقائنا في روسيا والصين بالاتفاق مع السعودية".

على صعيد آخر، قال عنايتي "حصلنا على تطمينات خليجية أن التواجد الاسرائيلي في المنطقة لن يشكل خطرا علينا".

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة من برنامج نيوزميكر غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

المصدر: RT