البحرية الأمريكية تمخر عباب مضيق هرمز بأول زورق مسير

أطلقت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء أول زورق مسير عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

رحلة "إل3 هاريس أرابيان فوكس ماست-13"، وهو زورق سريع يبلغ طوله 13 مترا ومزود بأجهزة استشعار وكاميرات، لفتت انتباه الحرس الثوري الإيراني، لكنها انتهت دون وقوع حوادث، وفقا لبيان المتحدث باسم البحرية، تيموثي هوكينز.

ورافقت الزورق المسير سفينتان تابعتان لخفر السواحل الأمريكي، "يو إس سي جي سي تشارلز مولثروب" و"يو إس سي جي سي جون ستشرمان".

وشهدت الرحلة مرور الزورق بأمان مع السفينتين المصاحبتين له عبر الممر المائي المزدحم الذي يمر عبره 20 بالمائة النفط المتداول في العالم.

وقال هوكينز لوكالة "أسوشيت دبرس": "لاحظ الإيرانيون الزورق غير المأهول يعبر المضيق وفقا للقانون الدولي"، مبينا أن "طائرة إيرانية مسيرة وسفينة هجوم سريع واحدة على الأقل من طراز هودونغ تابعة للحرس الثوري الإيراني رصدت الزورق ماست-13".

المصدر: AP