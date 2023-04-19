الأمم المتحدة: عدد سكان الهند يتجاوز الصين بحلول منتصف 2023

توقعت تقديرات نشرتها الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن تتخطى الهند الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بحلول منتصف عام 2023.

ووفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم، سيبلغ عدد سكان الهند 1.4286 مليار نسمة مقابل 1.4257 مليار نسمة في الصين.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الثالثة، حيث يقدر عدد سكانها بـ340 مليون نسمة. وقال التقرير إن البيانات تعكس المعلومات المتاحة حتى فبراير 2023.

وتوقعت الأمم المتحدة أن تصل الذروة السكانية إلى نحو 4.‏10 مليار نسمة على مستوى العالم بحلول عام 2080، حسب تقرير أصدرته في صيف عام 2022.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في نوفمبر الماضي. ووصل عدد سكان العالم إلى 6 مليارات نسمة في عام 2000.

المصدر: india today