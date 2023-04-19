 
مباشر

إيران: من لا يلتزمن بالحجاب لن يحصلن على الخدمات العامة

أخبار العالم

إيران: من لا يلتزمن بالحجاب لن يحصلن على الخدمات العامة
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5hz

أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أن "من لا يلتزمن بالحجاب لن يحصلن على الخدمات العامة".

إقرأ المزيد
رئيسي يوجه رسالة للغرب.. القوات الإيرانية تضمن أمن المنطقة ولا داعي لوجود القوات الأجنبية
رئيسي يوجه رسالة للغرب.. القوات الإيرانية تضمن أمن المنطقة ولا داعي لوجود القوات الأجنبية

وقال رئيس لجنة مجالس البرلمان الإيراني محمد صالح جوکار، اليوم الأربعاء، إنه خلال اجتماع للوزير مع أعضاء اللجنة، أكد على أن "من ینزعن الحجاب في الأماكن العامة، سيتلقين في بداية الأمر تحذيرا على شكل رسالة نصية".

وأضاف: "بعد هذا التحذير وإذا أصرين على خلع الحجاب في الأماکن العامة، لن يتم تقديم الخدمات لهن في المؤسسات الحكومية".

وتابع: "وبعد ذلك سيتم تحويل الأمر إلى القضاء للتعامل معهن. كما سيتم إغلاق الأماكن والمحال التي لا تراعي الالتزام بالحجاب والعفة، بالشمع الأحمر".

المصدر: "Entekhab"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا