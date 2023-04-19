نائب بريطاني يتهم وزير الدفاع بإخفاء "عمل حربي" روسي

اتهم النائب البريطاني عن حزب المحافظين توبياس إلوود، وزير الدفاع بن والاس، بإخفاء "عمل حربي" روسي محتمل ضد طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وخلال مناظرة طارئة في مجلس العموم، شكك إلوود الذي يشغل منصب رئيس لجنة الدفاع في الرواية التي قدمها والاس إلى البرلمان عن "الحادث الخطير" الذي وقع في سبتمبر الماضي، بعد أن كشفت وثائق البنتاغون الأمريكي السرية التي تم تسريبها أن الطائرة البريطانية كان سيتم إسقاطها.

وسأل إلوود عما إذا كانت "الكثير من المعلومات مصنفة الآن على أنها سرية للغاية"، مما يعني أن الجمهور لم يكن في بعض الأحيان على دراية بالتهديدات التي تواجه المملكة المتحدة، ومضى متسائلا "ما إذا كانت مقاتلة روسية من طراز Su-27 قد حاولت عمدا إطلاق صاروخ على طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي فوق البحر الأسود في سبتمبر الماضي" ، في إشارة إلى تقرير جديد عن الحادث الذي نشأ نتيجة التسريب، والذي لفت إلى أن الحادث الذي وقع في الجو كان أكثر خطورة مما صوره والاس عندما أطلع النواب على ذلك في أكتوبر.

وقال إلوود إنه "عمل حربي، ويجب بالتأكيد نشر تفاصيله، وليس إخفاءها في تقارير المخابرات".

وفي ذلك الوقت، قال وزير الدفاع لمجلس العموم إن طائرة مقاتلة روسية "أطلقت صاروخا بالقرب من طائرة الاستطلاع Rivet Joint، وإنها كانت محظوظة للغاية" لأن الوضع المتوتر لم يصبح أسوأ. لكنه سعى إلى تهدئة المشكلة قائلا "لا نعتبر ما حدث تصعيدا متعمدا".

المصدر: "الغارديان"