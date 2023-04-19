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أيسلندا تسمح للغواصات النووية الأمريكية بالتوقف قبالة سواحلها بشرط

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أيسلندا تسمح للغواصات النووية الأمريكية بالتوقف قبالة سواحلها بشرط
Globallookpress Paul Hennessy
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قررت السلطات الأيسلندية السماح للغواصات النووية الأمريكية بالتوقف لفترة قصيرة لإعادة الإمداد قبالة سواحلها، "بشرط ألا تحمل هذه الغواصات أسلحة نووية".

وجاء في بيان صحفي صادر عن الحكومة الأيسلندية أنه "سيسمح للغواصات النووية التابعة للبحرية الأمريكية بإجراء زيارات رسمية قصيرة إلى أيسلندا لتجديد الإمدادات والسماح بتناوب أفراد الطواقم".

وأضاف البيان أن شرط وصول القطع الحربية للحلفاء إلى البلاد، هو أن تعرف حكومات الدول المعنية وتحترم أحكام سياسة الأمن القومي لأيسلندا "بإعلان أيسلندا ومياهها الإقليمية خالية من الأسلحة النووية".

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة وسعت الولايات المتحدة وأيسلندا التعاون في مجال الدفاع في منطقة شمال الأطلسي.

المصدر: "نوفوستي"

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