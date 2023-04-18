واشنطن تعرب عن دهشتها من لهجة تصريحات وزير الخارجية البرازيلي بشأن أوكرانيا

أعربت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، عن اندهاش الولايات المتحدة من لهجة تصريحات القيادة البرازيلية بشأن أوكرانيا ولا تعتبرها تعكس موقفا محايدا بشأن هذه القضية.

وفي تعليقها على تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والوفد المرافق له بشأن الوضع في أوكرانيا قالت: "لقد أدهشتنا لهجة المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية [البرازيلي] أمس (17 أبريل). لم تكن لهجة حيادية، [هو] ألمح إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا ليستا مهتمتين بالسلام، أو أننا نشارك المسؤولية عن الحرب".

وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، يوم الاثنين، عقب محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا لها تأثير سلبي على اقتصادات الدول النامية.

وأكد فييرا خلال المؤتمر الصحفي: "نحن ضد تطبيق العقوبات من جانب واحد، العقوبات المفروضة ضد روسيا تؤثر سلبا على العديد من اقتصادات العالم، وخاصة الدول النامية التي لم تتعاف بعد من الوباء".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن "تشجيع" الصراع في أوكرانيا "وتبدأ في التحدث عن السلام".

وأضاف في تصريحات للصحفيين من بكين، في نهاية زيارة للصين، حيث التقى بالرئيس شي جين بينغ: "الولايات المتحدة تحتاج إلى التوقف عن تشجيع الصراع وتبدأ في التحدث عن السلام، والاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ في التحدث عن السلام".

المصدر: تاس