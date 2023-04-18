الولايات المتحدة.. مشكلة تقنية بشركة "ساوث ويست إيرلاينز" تؤدي إلى تأخير أكثر من 1700 رحلة

أعلنت إدارة شركة الطيران الأميركية "ساوث ويست إيرلاينز"، يوم الثلاثاء، عن إيقاف كل رحلاتها لمدة 40 دقيقة تقريبا بسبب مشكلة تقنية، ما أدى إلى تأخير أكثر من 1700 رحلة.

وبحسبما أعلنت عنه الإدارة في تغريدة على "تويتر" قرابة الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، طلبت الشركة الأميركية المتخصصة في الرحلات الداخلية من "إدارة الطيران الفدرالي تجميد رحلات الشركة بسبب مشكلة تقنية داخلية في ساوث ويست".

وأعلنت الإدارة الفدرالية "رفع التعليق واستئناف خدمة" شركة ساوث ويست قرابة الساعة 15:10".

وقالت الشركة في بيان "بعد انتهاء التعليق تبين أن المشكلة نجمت عن أعطال في اتصال البيانات نتيجة لتعطل جدار الحماية".

We’ve resumed operations this morning following a pause in service. Please visit https://t.co/64eTbzR9ph to check your flight status and explore self-service options as we work to restore operations and accommodate disrupted Customers as quickly as possible. pic.twitter.com/xGLJLsbiQV — Southwest Airlines (@SouthwestAir) April 18, 2023

وأوضحت الشركة إنه "في وقت مبكر من صباح اليوم، تعطل جدار الحماية وضاعت بعض البيانات التشغيلية بشكل غير متوقع، وعملت فرق ساوث ويست بسرعة للتقليل من تعطيل الرحلات الجوية".

وأدت هذه المشكلة إلى تأخير 1728 رحلة جوية، بحسب "فلايت آوير" لتتبع الرحلات الجوية.

وكانت الشركة قد تعرضت لانتقادات إثر انهيار تشغيلي كبير في عطلة شتاء 2022-2023 عندما ألغت أكثر من 16 ألف رحلة جوية إثر عاصفة شتوية شديدة.

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المصدر: وكالات