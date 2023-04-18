الخارجية الروسية تحتج على تصريحات السفيرة البريطانية

أعلنت الخارجية الروسية أن القائمة بأعمال السفير البريطاني بموسكو ديبوراه برونيرت تلقت احتجاجا شديدا بسبب تصريحاتها وتصريحات لندن غير المقبولة بشأن الحكم على فلاديمير كارا-مورزا.

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وأشارت الوزارة إلى أن إشارات لندن إلى الجنسية البريطانية للمواطن الروسي فلاديمير كارا-مورزا باطلة من الناحية القانونية في المجال القانوني لروسيا، كما أبلغت السفيرة بأن روسيا تعتبر محاولات المسؤولين البريطانيين إلقاء محاضرات على روسيا بشأن قضايا حقوق الإنسان غير مقبولة على الإطلاق.

وكانت القائمة بأعمال السفير البريطاني قد ظهرت في جلسة إعلان الحكم على المواطن الروسي الذي يحمل الجنسية البريطانية فلاديمير كارا-مورزا، والذي تعتبره السلطات الروسية عميلا أجنبيا، والذي حكم عليه في قضية الخيانة العظمى ونشر أخبار كاذبة تخص القوات المسلحة الروسية بالسجن المشدد لمدة 25 عاما.

المصدر: تاس