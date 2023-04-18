رئيس الوزراء الأوكراني السابق يحذر من أن بلاده ستصبح أفقر دولة في العالم

حذر رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، من أن أوكرانيا يمكن أن تصبح أفقر دولة في العالم بسبب التدفق الكبير للاجئين الأوكرانيين إلى الخارج.

ووفقا لرئيس الوزراء السابق فإن "تكثيف التعبئة تسببت في تدفق اللاجئين إلى خارج أوكرانيا".

وأوضخ أنه "طالما توجد تعبئة مكثفة في البلاد فإن السكان يبحثون بكل الطرق عن تجنب ذلك، مستغلين برامج الهجرة إلى الخارج ... وبهدف تحسين الحياة وبناء مستقبل أفضل، يواصل مواطنونا مغادرة البلاد".

وتوقع أزاروف أن تستمر الهجرة، قائلا "سيغادر جميع الشباب أوكرانيا ببساطة من أجل بناء حياة في مكان أكثر أمانا"، محذرا من أن "ذلك ستكون له عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد، الذي يمر الآن بأوقات عصيبة، سينهار تماما، وستصبح أوكرانيا واحدة من أفقر البلدان ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضا في العالم".

المصدر: نوفوستي