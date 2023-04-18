قائد الحرس الثوري: رسالة هذا العرض العسكري كانت للجيران

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدافع عن الشعوب المسلمة ولا تتركها وحيدة في المواقف الصعبة".

وفي تصريح على هامش العرض العسكري للجيش الإيراني، قال سلامي: "نتمنى الأمن والهدوء لدول المنطقة، ورسالة هذا العرض اليوم كانت في الواقع للجيران أننا ندافع عن الشعوب المسلمة ولن نتركها وحيدة في المواقف الصعبة".

وشدد على أن "إيران كانت دائما في سلام وطمأنينة مع جيرانها وأساسها السلام والهدوء والأمن"، لافتا إلى "موقع إيران المتميز في المنطقة وقدراتها الدفاعية التي لا مثيل لها في المنطقة والعالم".

وأضاف: "انطلقا من هذه المكانة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي مرساة الاستقرار والأمن في المنطقة وتحاول استخدام قدراتها الدفاعية من أجل السلام والهدوء في المنطقة".

المصدر: "فارس"