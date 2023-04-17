آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /17.04.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- صحيفة NL Times تكشف مهام الجنود الهولنديين في أوكرانيا
- البنتاغون ينفي مشاركة قوات أمريكية في العمليات العسكرية بأوكرانيا
- الممثل الخاص لرئيس روسيا يعلق على تسريب وثائق البنتاغون
- لافروف: روسيا مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن على أساس اتفاقيات طويلة الأجل
- البنتاغون: الولايات المتحدة ستحتاج إلى عام ونصف العام لتسليم مقاتلات "إف-16" إلى كييف
- وزير الدفاع التركي يبحث "صفقة الحبوب" مع نائب رئيس الوزراء الأوكراني
- العراق يعرض وساطته بين روسيا وأوكرانيا
- وزير الخارجية البرازيلي يكشف العواقب السلبية للعقوبات ضد روسيا
- نيبينزيا: لافروف ومعظم أعضاء الوفد الروسي حصلوا على تأشيرات دخول للولايات المتحدة
- شخص مجهول يحاول التسلل من أوكرانيا إلى مقاطعة بريانسك
- وزير الدفاع الأمريكي يوعز بمراجعة أساليب التعامل مع الوثائق السرية
- الإدارة الأمريكية تستخدم تشريعا جديدا لنقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا
- زاخاروفا تهدد الدبلوماسيين الغربيين بالطرد وتحذر من التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا
- البنتاغون: قلقون من استخدام أسلحتنا المقدمة لكييف في شن ضربات داخل روسيا
يتبع..