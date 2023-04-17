السلطات الأمريكية تكتشف "مركزا سريا" نشطا للشرطة الصينية في نيويورك

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اكتشاف "مركز سري" للشرطة الصينية في نيويورك يصدر وثائق ويتابع معارضين صينيين وقد تم اعتقال اثنين من موظفيه.

وذكر متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، أن المركز الصيني كان يقوم بإصدار وثائق صينية رسمية ويقدم الخدمات الحكومية المختلفة، ويلاحق المعارضين الصينيين في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الشخصين المشتبه بهما كانا يعملان في الحي الصيني "تشاينا تاون" في جزيرة مانهاتن، نيابة عن الشرطة الصينية.

وحسب معلومات وزارة العدل الأمريكية، فإن المركز كان عاملا منذ فبراير عام 2022، وأن موظفيه من سكان نيويورك.

ودعا المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية الصينيين المقيمين في نيويورك للاستغناء عن خدمات "مراكز الشرطة السرية"، والتوجه إلى الهيئات الأمنية الأمريكية في حال الضرورة دون أي تردد.

وأعلن المدعي العام في الدائرة الشرقية بمدينة نيويورك عن توجيه اتهام إلى 34 موظفا في الشرطة الصينية بملاحقة المعارضين الصينيين في الخارج، بما في ذلك على الأراضي الأمريكية.

بدورها، وجهت وزارة العدل اتهامات إلى 44 شخصا، بينهم 40 موظفا في الشرطة الصينية.

المصدر: نوفوستي