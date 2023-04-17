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مجزرة في منتجع لابالما في المكسيك.. فيديو يوثق لحظة الهجوم المسلح

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لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم طفل، عقب مهاجمة مجموعة من المسلحين منتجع لا بالما السياحي في المكسيك.

وانتشر مقطع فيديو، وثق لحظة الهجوم على المنتجع المائي، الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفل.

ووقع الهجوم على المنتجع يوم السبت الماضي، وتسبب بحالة من الذعر بين رواد المنتجع.

ووفقا للبيان الصادر عن  بلدية مدينة كورتازار، وصل المسلحون حديقة لابالما للألعاب المائية عند الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي، وأسفر الهجوم عن مقل 3 نساء و3 رجال وطفل في الـ 7 من العمر، كما أصيب شخص بإصابات بليغة.

المصدر: RT

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