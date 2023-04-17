نشطاء المناخ يغلقون أحد أشهر الجسور في فيينا (فيديو)

أغلق نشطاء المناخ صباح اليوم الاثنين، جسر Reichsbrück، أحد أشهر الجسور في العاصمة النمساوية فيينا، والذي يربط ضفتي نهر الدانوب.

وكتب نشطاء حركة "الجيل الأخير" في النمسا عبر "تويتر"، "نحن نسير على جسر رايخسبروك بنفس البطء المرهق، الذي تستجيب فيه حكومتنا لنداءات العلم التحذيرية"

ونشر النشطاء مقطع فيديو عبر "تويتر"، مرفق بعبارة "بسرعة الحلزون على جسر الرايخسبروك"، يظهر فيه نشطاء بيئيون مرتدين سترات برتقالية اللون، وهم يحملون لافتات احتجاجية، ويغلقون جميع الممرات الستة للجسر، مما تسبب في ازدحام مروري كبير.

وأوضح النشطاء موقفهم، بالقول، أن الحكومة النمساوية لا تأخذ تحذيرات العلم على محمل الجد، ولا تمتلك خطة لحماية المناخ، ولذلك قرروا المشاركة في حملة العصيان المدني.

وطالب النشطاء بتحديد السرعة على الطرق حتى 100 كيلومتر في الساعة، منوهين بأن تحديد السرعة بهذا المعدل سيوفر ما يقرب من نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون دفعة واحدة، ما سيقلل من أعداد الوفيات على الطرق السريعة، وحذروا المواطنين من السقوط في "جحيم المناخ" وسيموت عدد أقل من الأشخاص على الطرق السريعة".

كما حذرت شرطة فيينا المواطنين من استخدام جسر Reichsbrück بسبب الاحتجاجات، وطلبت منهم استخدام طرق بديلة، لتجنب المزيد من الازدحام.

🐌 IM SCHNECKENTEMPO ÜBER REICHSBRÜCKE 🐌



✊ So unerträglich langsam wie unsere Regierung auf die Warnrufe der Wissenschaften reagiert spazieren wir über die Reichsbrücke.#LetzteGenerationpic.twitter.com/fsVObjaflO — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) April 17, 2023

المصدر: نوفوستي