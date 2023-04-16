الأناضول: إصابة 4 جنود أتراك في هجوم شمالي سوريا والجيش يرد بالمثل

ذكرت وكالة أنباء الأناضول، إصابة 4 جنود أتراك في هجوم لتنظيم "واي بي جي" على نقاط عسكرية تركية شمالي سوريا، مشيرة إلى أن الجيش ردّ بالمثل على "أهداف إرهابية".

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الأحد، أن تنظيم "واي بي جي"، شنّ هجمات بالتزامن على نقاط عسكرية تركية في منطقتي عمليتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات" باستخدام قذائف الهاون وراجمات الصواريخ.

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وأضافت أن الهجمات أدت إلى إصابة 4 جنود أتراك نقلوا إلى المستشفى الحكومي بولاية كيليس جنوبي تركيا، مبينة أن قوات الجيش التركي "ردّت بالمثل على الإرهابيين عبر استهداف مواقعهم بعد تحديدها".

هذا وقد نفذت القوات التركية بالتعاون مع مجموعات سورية مسلّحة متعاونة معها، عمليات عدة شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات"، و"غضن الزيتون" ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي، و"واي بي جي".

المصدر: الأناضول