سيناتور أمريكي يقترح البديل.. تدريب 12 طيارا أوكرانيا على "إف-16" يستغرق سنة

قال السيناتور الأمريكي مارك كيلي إن تدريب 12 طيارا أوكرانيا على استخدام مقاتلات "إف-16" سيستغرق عاما كاملا، مشيرا إلى أنّه يجب النظر في مسألة توريد المقاتلين.

وأكد السيناتور الديمقراطي في مقابلة مع "سي بي إس" أن المقاتلة "إف-16" آلة تصعب صيانتها.

وأضاف: "وفقا للتقديرات المتاحة هنا، سيستغرق الأمر حوالي عام لتدريب 12 أوكرانيا، وإذا سرنا على هذا المنوال، فإن 12 أوكرانيا هم طيارو (ميغ-29)".

يشار إلى أنّه في وقت سابق، دعا وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، الطيارين الأجانب لمقاتلات "إف-16" الأمريكية الصنع للمشاركة في النزاع.

المصدر: RT