سانا: الاحتلال الأمريكي يسرق مئات الأطنان من نفط الجزيرة

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي المتواجدة على الأرض السورية، نهب موارد وثروات السوريين في المناطق التي تحتلها، بالتعاون مع قوات "قسد" المرتبطة بها، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء "سانا".

وقالت في تقرير لها: "سرقت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الماضية مئات الأطنان من النفط السوري من حقول الجزيرة".

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وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية للوكالة أن رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 44 صهريجاً معبأ بالنفط المسروق من حقول الجزيرة خرجت عبر معبر المحمودية غير الشرعي متوجهة إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق.

أفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصادر أهلية يوم الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية تواصل سرقة كميات كبيرة من النفط السوري من حقول الجزيرة، ونقلها إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

وفي آخر الأنباء عن سرقات الأمريكيين، ذكرت مصادر أهلية في ريف منطقة اليعربية لوكالة "سانا" يوم الثلاثاء الماضي، أن رتلا أمريكيا خرج من ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه القواعد الأمريكية في الأراضي العراقية.

وأشارت إلى أن الرتل مؤلف من 77 آلية، بينها 32 صهريجا معبأة بالنفط المسروق من الحقول السورية إضافة إلى 6 مدرعات عسكرية.

المصدر: سانا