قراء ديلي ميل ينتقدون "صورة سيلفي" لبايدن مع السياسي الإيرلندي السابق آدامز

أثارت صورة سيلفي للرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس السابق للحزب القومي الإيرلندي "شين فين"، جيري آدامز، غضبا في صفوف قراء صحيفة الديلي ميل.

وبحسب الصحيفة، التقط بايدن صورة مشتركة مع آدامز، الذي يعتبره الكثيرون في بريطانيا عضوا في الجيش الجمهوري الإيرلندي (إيرا) ، خلال زيارته للبرلمان في دبلن.

إقرأ المزيد

وكتبت ديلي ميل، "في الثمانينيات، وصف بايدن، كعضو في مجلس الشيوخ، موقف لندن تجاه إيرلندا الشمالية بأنه "شائن تماما"، وفي عام 1985 عارض تسليم أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي من الولايات المتحدة إلى بريطانيا".

صورة السيلفي أثارت سخط قراء "ديلي ميل"، حيث قال مستخدم "موقفه المناهض لبريطانيا معروف لنا جيدا".

وأضاف آخر: "جو متعاطف تماما مع الجيش الجمهوري الإيرلندي".

وفي تعليق: "لقد اعتادوا القيام بأحداث خيرية، وجمع الأموال للجيش الجمهوري الإيرلندي، لذا فأنا لست متفاجئا حقا".

"من الواضح من كلمات وأفعال بايدن الأخيرة أنه لا يحب المملكة المتحدة".

"المتحجر القديم يعتقد أنه جزء من معركة مجيدة من أجل الحرية، وليس ما هو عليه حقا، حيث يلتقط صورا مع أفراد عصابات مختبئين سياسيا".

"هذا الأحمق بايدن أفسد العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في زيارة واحدة. هذا الرجل وصمة عار للولايات المتحدة".

ونفذ الجيش الجمهوري الإيرلندي ومنظمتا "Real IRA" و "المؤقت IRA" اللذان انفصلا عنه فيما بعد في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي العديد من الهجمات على أراضي بريطانيا وإيرلندا الشمالية، وفق أهدافهم المعلنة تحرير أولستر من الحكم البريطاني وضمها إلى جمهورية إيرلندا.

وينفي آدامز مشاركته، لكن العديد من مؤرخي الاضطرابات يؤكدونها بين قادة المنظمة.

والجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA) هو اسم تستخدمه العديد من المنظمات شبه العسكرية في إيرلندا طوال القرنين العشرين والحادي والعشرين. تم تكريس المنظمات التي تحمل هذا الاسم إلى الوحدوية من خلال الجمهورية الإيرلندية، والاعتقاد بأن كل إيرلندا يجب أن تكون جمهورية مستقلة خالية من الحكم البريطاني.

Another gaffe: Joe Biden poses for a selfie with alleged IRA member and former Sinn Fein leader Gerry Adams - after his advisors scrambled to insist he was NOT anti-Britishhttps://t.co/WzYEJ6Jv7M — Adam Milstein (@AdamMilstein) April 15, 2023

المصدر: نوفوستي