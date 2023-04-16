انتشال جثث 5 أشخاص كانوا على متن مروحية عسكرية يابانية سقطت في البحر الأسبوع الماضي

أفادت وكالة "كيودو" بالعثور على 5 جثث أثناء عملية البحث عن المروحية العسكرية اليابانية التي تحطمت الأسبوع الماضي جنوبي محافظة أوكيناوا.

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وجاء في بيان صدر عن قوات الدفاع الذاتي البرية، اليوم الأحد: "تم العثور على 5 جثث أثناء عملية غوص في أعماق البحار بحثا عن مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية كانت تقل 10 أشخاص فقدت الأسبوع الماضي قبالة محافظة أوكيناوا الجنوبية".

وأضاف البيان أنه تم أيضا العثور على جزء كبير من حطام المروحية من طراز "UH-60JA".

يعتقد أن المروحية العسكرية المذكورة سقطت في مياه البحر بعد أن اختفت عن الرادارات بوقت قصير من إقلاعها من قاعدة عسكرية في جزيرة مياكو في 6 أبريل الماضي.

المصدر: كيودو