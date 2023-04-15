السياسي الفرنسي المعادي للمهاجرين العرب جان ماري لوبان يدخل المستشفى في حالة خطيرة

أفادت صحيفة "لو بوان" الفرنسية، عن نقل مؤسس حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف، والمعروف بعدائه للمهاجرين العرب، جان ماري لوبان إلى المستشفى في حالة خطيرة.

يشار إلى أن المؤسس المشارك لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، المعروف سابقا باسم "الجبهة الوطنية"، شعر بالمرض بعد ظهر يوم السبت، وتم نقله إلى مستشفى في منطقة باريس، حيث تم تقييم حالته على أنها خطيرة. ووفقا للأطباء، قد يكون السبب هو قصور القلب.

وفي عام 2022، تم نقل السياسي البالغ من العمر 94 عاما إلى المستشفى على إثر إصابته بسكتة دماغية خفيفة.

وتنافس لوبان، وهو يميني متشدد، على الرئاسة الفرنسية خمس مرات، في عام 2011، وانتقلت القيادة لابنته مارين لوبان، وطُرد في عام 2015.

وانتهت فترة عضويته في البرلمان في عام 2019، لكنه كثيرا ما يظهر في وسائل الإعلام يعلق على الأحداث الجارية في البلاد.

المصدر: نوفوستي