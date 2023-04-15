رئيس الإمارات يغرّد مرحّبا بزيارة الرئيس البرازيلي (صور)

غرّد رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، معربا عن ترحيبه بزيارة رئيس البرازيل لولا دا سيلفا إلى الإمارات، مشيرا إلى إجراء مباحثات بشأن تعزيز التعاون وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

وكتب رئيس الإمارات في "تويتر": "أرحب بزيارة رئيس البرازيل إلى دولة الإمارات .. أجرينا مباحثات معمّقة بشأن تعزيز التعاون بين البلدين وشهدنا تبادل عدد من الاتفاقيات.. الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والبرازيل قويّة وتركّز على بناء علاقات اقتصادية تتسم بالتنوع والاستدامة والابتكار".

أرحب بزيارة رئيس البرازيل إلى دولة الإمارات .. أجرينا مباحثات معمقة بشأن تعزيز التعاون بين البلدين وشهدنا تبادل عدد من الاتفاقيات .. الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والبرازيل قوية وتركز على بناء علاقات اقتصادية تتسم بالتنوع والاستدامة والابتكار. pic.twitter.com/o2Q6tusAcE — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 15, 2023

بدورها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الرئيس محمد بن زايد عقد مع نظيره لويس ايناسيو لولا دا سيلفا جلسة محادثات رسمية تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وحرصهما على الدفع بها إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة.

واستعرض بن زايد ورئيس البرازيل مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية إلى جانب مجالات التكنولوجيا والعمل البيئي والتغير المناخي والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من أوجه التعاون التي تتماشى مع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين وتحظى باهتمامهما المشترك.

و تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتنسيق لدعم السلام والاستقرار في العالم خاصة في ظل عضوية البلدين الحالية في مجلس الأمن الدولي.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي إن دولة الإمارات والبرازيل عنصران فاعلان في منطقتيهما وتؤمنان بأهمية الحوار والتوافق في الوصول إلى الحلول لمختلف القضايا.

المصدر: وام