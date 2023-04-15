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إطلاق سراح مواطنة روسية في السويد بعد مزاعم قيامها بـ"التجسس الصناعي"

أخبار العالم

إطلاق سراح مواطنة روسية في السويد بعد مزاعم قيامها بـ
Globallookpress
العاصمة السويدية استوكهولم
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أفرج مكتب المدعي العام السويدي عن مواطنة روسية كانت قيد الاعتقال للاشتباه بقيامها بالتجسس الصناعي، بحسب بيان صادر عن المكتب.

وقال المدعي جيمس فون ريس في البيان: "أضحت الشكوك المحيطة بالموقوفة يوم الخميس الماضي أضعف، ولم تعد تتوافر هناك الأسباب الكافية للاحتجاز".

وأضاف المدعي العام أنه قرّر الإفراج عن المواطنة الروسية.

وكانت الأنباء قد أفادت في وقت سابق باعتقال مواطنة روسية في السويد للاشتباه في قيامها بـ"التجسس الصناعي".

المصدر: RT

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