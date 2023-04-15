مرتزق بريطاني يقاتل في الفيلق الأجنبي الأوكراني يصف الأوضاع على الجبهة

وصف الجندي البريطاني السابق، كريستوفر بيريمان، الذي يخدم الآن في الفيلق الأجنبي الأوكراني، تجربته القتالية مع القوات الأوكرانية.

وأفاد بيريمان لصحيفة The Spectator، قائلا: "لا يمكن مقارنة ما يحدث في أوكرانيا الآن، بما حدث في العراق، فالأوضاع هنا أصعب بكثير ".

ووفقا له، فإن أي وحدات أوكرانية تطأ المنطقة بالقرب من نهر دنيبر تتعرض لنيران المدفعية الروسية، بشكل مستمر، حيث تقوم المسيرات الروسية بعمليات استطلاع طوال الوقت، مشيدا بقدرات الجنود الروس، وقدراتهم العالية على القتال.

وأضاف بيريمان، أن إقامته في أوكرانيا هي أصعب خدمة مر بها، نظرا للحاجة إلى البقاء في حالة تأهب مستمرة، بسبب ظروف الصراع والقصف المستمر.

وقال بيريمان، "الروس يعرفون أن المكان الوحيد الذي يمكننا الاختباء فيه هو المنزل، وفي حال هم الأوكرانيون، فلن يكون أمامنا مفر، أو مكان نلوذ إليه".

المصدر: نوفوستي