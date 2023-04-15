وزير الخزانة الأمريكي السابق: تحالف روسيا والصين أفقد الولايات المتحدة هيمنتها ونفوذها العالميين

أفاد وزير الخزانة الأمريكي السابق، لورانس سامرز، بأن التحالف الروسي الصيني، وتأييد الدول التي كانت محايدة في وقت سابق له، أفقد الولايات المتحدة نفوذها وهيمنتها العالميين.

وأوضح سامرز، لوكالة Bloomberg، أن تحالف روسيا والصين والشرق الأوسط، وضع الهيمنة الأمريكية في موضع خطير، حيث أصبح "الجانب الأمريكي أكثر وحدة.

وأضاف سامرز، "هناك قبول متزايد للتشرذم والتفكك حول العالم، والأمر الأكثر إزعاجا وإثارة للقلق هو الاعتقاد السائد والمتزايد بأننا لسنا الجهة الأفضل عالميا، ولم يعد أحد يرغب بالارتباط بنا، والسير في ركبنا".

وشدد على أن تعميق العلاقات بين الخصمين الأمريكيين (روسيا والصين)، ينبئ الولايات المتحدة بمشاكل كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن القرار المشترك للمملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في مجموعة "أوبك +" بخفض إنتاج النفط الخام، صعّب من مهمة مكافحة التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ودول أخرى.

وحذر سامرز من أنه "إذا لم يحقق نظام بريتون وودز نتائج مهمة في جميع أنحاء العالم، فستظهر مشكلات خطيرة وسيتم تقديم بدائل".

وتطرق سامرز على هامش مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى آفاق الهيمنة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي