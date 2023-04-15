صحيفة: بكين ترفض استقبال بلينكن قبل اتضاح خطط واشنطن بشأن نتائج التحقيقات حول المنطاد الصيني

أفادت صحيفة Financial Times، برفض الصين زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى بكين، خشية أن ينشر مكتب التحقيقات الفيدرالي نتائج التحقيق في حادثة سقوط البالون الصيني.

ووفقا للصحيفة، أبلغت بكين واشنطن، بعدم استعدادها لتحديد موعد جديد للزيارة التي ألغاها بلينكن في فبراير الماضي، قبل اتضاح خطط الإدارة الأمريكية بشأن نتائج التحقيق.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى خشية المسؤولين الصينيين من نشر البيت الأبيض لتقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب أدلة مادية خلال زيارة بلينكن إلى الصين.

وأضافت الصحيفة، أن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ أثار هذه القضية خلال اجتماعه مع الأمريكيين في منتدى التنمية الصيني الذي عقد في بكين خلال مارس الماضي.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صرح يوم الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع، لويد أوستن، ونظيريهما الفلبينيين، بأنه سيتوجه لزيارة بكين عندما تصبح الظروف مواتية، مشيرا إلى رغبة الإدارة الأمريكية بتعزيز قنوات الاتصال مع الصين.

المصدر:تاس