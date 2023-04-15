الشرطة الإسرائيلية تغلق مداخل البلدة القديمة في القدس (فيديو)

أغلقت الشرطة الإسرائيلية مداخل البلدة القديمة في القدس أمام الزوار، بما في ذلك الحجاج والسياح والصحفيون، وفق ما أفاد به مراسل وكالة نوفوستي.

وأقيمت حواجز، كما تتركز قوات كبيرة من الشرطة، عند البوابات المؤدية إلى البلدة القديمة، حيث تقع كنيسة القيامة.

ولا تتاح فرصة الدخول إلا لمجموعات معينة من الحجاج لدخول المدينة القديمة، حيث تجمع المئات من المؤمنين عند أسوار البلدة القديمة.

وشدد السلطات الإسرائيلية الاجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد الدينية، والتي تزامنت مع أحداث عيد الفصح للمسيحيين، وعيد الفصح اليهودي (7 أيام). وشهر رمضان المبارك عند المسلمين.

المصدر: نوفوستي