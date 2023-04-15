موسكو: نسعى لاستئناف الرحلات الجوية مع العديد من الدول الإفريقية

قال مدير قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الروسية، فسيفولود تكاتشينكو، إن روسيا تسعى لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع العديد من الدول الإفريقية، والعمل جار على ذلك.

وأضاف تكاتشينكو: "نناقش مع العديد من الدول احتمالات استئناف الرحلات الجوية المنتظمة، ولكن هنا تدخل قضايا الجدوى الاقتصادية، وسعة حركة الركاب، وتوفير حريات الطيران الواضحة".

ولفت إلى أن السلطات تعمل على تحديث اتفاقيات الخدمة الجوية مع العديد من الدول، وتحديثها، وإيجاد ناقلات جديدة "وهذا عمل شامل سيستمر وسيؤدي إلى نتيجة جيدة".

وفي وقت سابق من أبريل، قال سفير موريشيوس (جمهورية موريشيوس وهي جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي) لدى روسيا، خسوار يانكي، إنه يعول على استئناف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا في غضون بضعة أشهر.

وفي مارس، قال سفير جمهورية السودان لدى روسيا محمد الغزالي التجاني سراج، إن الخرطوم تود إعادة الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا، كما كان الحال في أيام الاتحاد السوفيتي. كما تم تقديم نفس الاقتراح من قبل سفير أنغولا في موسكو، أوغوستو دا سيلفا كونها.

المصدر: نوفوستي