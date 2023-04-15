الرئيس البرازيلي يدعو واشنطن للتوقف عن "تشجيع" الصراع في أوكرانيا

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن "تشجيع" الصراع في أوكرانيا "وتبدأ في التحدث عن السلام".

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وأضاف لولا في تصريحات للصحفيين من بكين، في نهاية زيارة للصين، حيث التقى بالرئيس شي جين بينغ: "الولايات المتحدة تحتاج إلى التوقف عن تشجيع الصراع وتبدأ في التحدث عن السلام، والاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ في التحدث عن السلام".

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

من جهتها أكدت موسكو في أكثر من مناسبة، على أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأرسلت روسيا في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

المصدر: سبوتنيك