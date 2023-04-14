مصرع قائد فصيل في الفيلق الدولي للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك

لقي قائد فصيل من الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا، البولندي ميشال جوريك، مصرعه خلال المعارك الدائرة في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.

ووفقا لتقرير الوكالة: "في مدينة باخموت، أصيب جوريك بجروح خطيرة في رأسه، وتوفي في 25 مارس بمستشفى في دنيبروبيتروفسك، قبل شهر من عودته إلى المنزل".

وأشارت الوكالة إلى أن المرتزق البالغ من العمر 45 عاما قد دفن يوم الجمعة في قرية برالين بمنطقة كيمبنينسكي في بولندا، وحضر الجنازة ممثلون عن السلطات المحلية، بالإضافة إلى وفد من الجيش البولندي، وتم وضع العلم الأوكراني على النعش.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا.

والمجموعات الأكثر عددا هي من بولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورومانيا وبريطانيا، على الرغم من حقيقة أن الارتزاق محظور بموجب القانون ومجرّم في العديد من البلدان.

المصدر: نوفوستي