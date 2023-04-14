البيت الأبيض: مباحثات بناءة بين ولي عهد السعودية ووفد أمريكي حول الطاقة ونزاع اليمن

أعلنت متحدثة مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون عن إجراء وفد أمريكي محادثات بنّاءة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين وتركزت على النزاع في اليمن.

وأشارت واتسون في بيان صحفي إلى أن المحادثات جرت أيضا مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدفاع خالد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين.

ولفتت إلى أن الوفد الأمريكي تضمن، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، والمنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية وأمن الطاقة عاموس هوكشتاين، وانضم إليهما المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ، خلال المحادثات المتعلقة باليمن.

وتركّزت المحادثات التي استمرت على مدار يومي 13 و14 أبريل، على التقدّم الحاسم الذي يتم المضي فيه نحو حل دبلوماسي للصراع في اليمن، والذي أعطاه الرئيس بايدن الأولوية منذ فترة طويلة. بحسب متحدثة البيت الأبيض واتسون.

وأضافت: "رحّب الجانبان بالتنسيق الوثيق بينهما الذي دعم إقامة الهدنة بقيادة الأمم المتحدة قبل عام واحد وساعد ذلك في تهيئة الظروف لسلام أكثر ديمومة، وأكد الجانب الأمريكي دعمه للدفاع عن السعودية ضد التهديدات من اليمن ومن أماكن أخرى".

المصدر: RT