إحراق علم أذربيجان خلال افتتاح بطولة رياضية أوروبية في يريفان وباكو تحتج

أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية ما جرى اليوم في حفل افتتاح بطولة أوروبا لرفع الأثقال المقامة في العاصمة الأرمنية يريفان، وقيام أحد الحضور بإحراق علم دولة أذربيجان.

وعلى أثر ذلك، تم نقل الرجل الذي أضرم النار في العلم إلى أحد مراكز الشرطة في يريفان.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، أيخان حاجي زاد، على حسابه في "تويتر" مساء الجمعة: "ندين حرق العلم الوطني الأذربيجاني في حفل افتتاح بطولة أوروبا لرفع الأثقال والمقامة في أرمينيا. وما يثير القلق أن المنظمين لم يتخذوا أي إجراءات أمنية ضد أعمال الكراهية هذه ".

وشدّد المتحدث على وجوب اتخاذ إجراءات عقابية للجناة بهذا الخصوص.

هذا وقد انطلقت بطولة أوروبا لرفع الأثقال في يريفان يوم الجمعة، وقام أحد المتفرجين الحاضرين في حفل افتتاح الحدث بإحراق علم أذربيجان من على المنصة مباشرة. وتم نشر لقطات للعلم المحترق على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: تاس