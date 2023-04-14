الأمن الداخلي الليبي: إطلاق سراح وترحيل الأمريكيين الموقوفين وزوجتيهما من ليبيا

ذكرت وسائل إعلام ليبية نقلا عن مصدر مسؤول في جهاز الأمن الداخلي أنه تم إطلاق سراح وترحيل الأمريكيين الموقوفين وزوجتيهما من ليبيا.

وأكد المصدر أن الأمريكيين الأربعة غادروا أمس عبر مطار معيتيقة إلى مالطا ومنها في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بحسبما ذكرته قناة الجماهيرية الليبية.

وأضاف المصدر أن عملية إطلاق سراح الأمريكيين تمت بطلب من "حكومة الوحدة المؤقتة" والتنسيق بينها وبين السلطات الأمريكية التي أرسلت طائرة خاصة بغية نقلهم.

وكان جهاز الأمن الداخلي الليبي قد أصدر، يوم الخميس الفائت، بيانا بعد القبض على مواطن أمريكي يروج للديانة المسيحية.

وعرض الجهاز جزءا من اعترافات "كل من فتاة ليبية الجنسية، تم استقطابها في سن المراهقة، 15 عاما، واعتنقت المسيحية وروجت لها، وزوجها المواطن الأمريكي، مساعد مدير مركز "جيت وي" لتدريس اللغة الانجليزية بطرابلس".

المصدر: قناة الجماهيرية