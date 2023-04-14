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فرنسا.. المحتجون يضرمون النار في مركز للشرطة بمدينة رين

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فرنسا.. المحتجون يضرمون النار في مركز للشرطة بمدينة رين
AFP DAMIEN MEYER
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أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن المحتجين ضد الإصلاح التقاعدي أضرموا النار في باب مركز شرطة بمدينة رين في شمال غربي فرنسا.

وتشير التقارير الإعلامية كذلك إلى أن المحتجين أضرموا النار في حاويات القمامة أمام مركز الشرطة في ساحة سانت آن في المدينة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة تمكنت من إخماد الحريق بسرعة، مستخدمة خراطيم المياه. ولم يصب أحد بأذى لعدم وجود أحد في المبنى لحظة الحادث.

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يذكر أن المجلس الدستوري الفرنسي وافق يوم الجمعة على البنود الأساسية لمشروع القانون حول إصلاح النظام التقاعدي، والتي تتضمن زيادة سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 بحلول عام 2030.

وبعد إعلان قرار المجلس، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في العديد من المدن الفرنسية.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على القانون المثير للجدل خلال الأيام القريبة القادمة.

المصدر: نوفوستي

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