أنقرة تدين تجدد الاعتداء على القرآن والعلم التركي في الدنمارك

دانت أنقرة يوم الجمعة، تجدد الاعتداء الذي طال القرآن الكريم والعلم التركي في الدنمارك.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية التركية: "ندين الاعتداء الدنيء الذي وقع مرة أخرى في الدنمارك اليوم ضد كتابنا المقدس القرآن الكريم وعلمنا الشامخ"، مؤكدة رفضها السماح بهذه الاعتداءات الدنيئة تحت غطاء حرية التعبير رغم كافة التحذيرات.

وذكرت الخارجية أنها نقلت للسفير الدنماركي في أنقرة موقف تركيا من القضية، متابعة: "سنواصل مبادراتنا في المنابر متعددة الأطراف والمجال الثنائي ضد هذا الاعتداء الدنيء الذي يعد نموذجا ملموسا لمعاداة الإسلام والأجانب المتزايدة بشكل مقلق في الفترة الأخيرة بأوروبا، وجرائم الكراهية المماثلة".

وبينت أنقرة أن موقف الدنمارك غير المبالي بهذا الخصوص تسبب بسخط لدى كافة المسلمين في العالم، وأزعج الملايين، مجددة طلب تركيا اتخاذ التدابير الرادعة من أجل منع، وعدم تكرار هذا النوع من الاستفزازات المتواصلة خلال شهر رمضان.

وفي وقت سابق اليوم، أقدمت مجموعة يمينية مناهضة للإسلام في الدنمارك تدعى "Payrioterne Gar Live" على تنفيذ اعتداء ضد القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة في العاصمة كوبنهاغن، فيما شهدت الدنمارك في 24 و31 مارس الماضي تنفيذ اعتداءات ضد القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة في كوبنهاغن.

المصدر: "الأناضول"