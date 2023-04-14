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البرازيل.. محكمة تأمر باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره مطلع العام

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البرازيل.. محكمة تأمر باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره مطلع العام
AFP
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أمر قاض بالمحكمة العليا البرازيلية اليوم الجمعة باستجواب الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن اقتحام مؤيّدين له القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في الثامن يناير.

وجاء في قرار القاضي ألكسندر دي مورايس أنّ بولسونارو يجب أن يمثل أمام الشرطة الفدرالية في غضون عشرة أيام للرد على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويشار إلى أن الآلاف من المخيم الذي أقامه أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو شاركوا في اقتحام المباني الحكومية، بما فيها مقر الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في يناير.

وكان الرئيس لولا دا سيلفا قد تعهد بمحاسبة جميع المشاركين في أعمال الشغب والعنف أثناء اقتحام المباني الحكومية.

المصدر: "فرانس برس"

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