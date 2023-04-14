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أكثر من 40 قتيلاً بأعمال عنف شرق الكونغو الديمقراطية

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أكثر من 40 قتيلاً بأعمال عنف شرق الكونغو الديمقراطية
Globallookpress
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قُتل أكثر من 40 شخصاً اليوم الجمعة في هجمات جديدة استهدفت قرى في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث يسقط عشرات القتلى أسبوعياً، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وقالت المصادر إن الهجمات شنّتها ميليشيا "كوديكو" (الجمعية التعاونية لتنمية الكونغو) على 3 قرى على الأقل في إقليم دجوغو، على بُعد 60 كيلومترا شمال العاصمة الإقليمية بونيا.

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وتقول "كوديكو" إنها تحمي قبيلة ليندو ضد قبيلة هيما المنافسة التي تدافع عنها ميليشيا "زائير".

يُشار إلى أن العديد من الأقاليم الشرقية من جمهورية الكونغو الديموقراطية، تشهد أعمال عنف تنفذها عشرات المجموعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.

ومنها في 19 مارس المنصرم، عندما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما أسفر عن مقتل 9 أشخاص قبل يوم في الجمهورية.

كما قتل أكثر من 20 مدنيا في هجمات منفصلة في شرق البلاد خلال تلك الفترة وتسعة منهم على الأقل قتلهم متمردون من "القوات الديمقراطية المتحالفة" في نغولي وهم تابعون لتنظيم "داعش".

المصدر: أ ف ب

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