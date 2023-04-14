مرة أخرى.. شركة الصناعات الدفاعية الألمانية Rheinmetall تقع فريسة للقرصنة الإلكترونية

فتح مكتب المدعي العام في كولونيا تحقيقا بعد تعرض شركة الصناعات الدفاعية الألمانية Rheinmetall مرة أخرى لهجوم من قبل قراصنة مجهولين، بحسبما ذكرته اليوم الجمعة صحيفة "دير شبيغل".

وبذلك تولّى التحقيق الإدارة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة التابعة لمكتب المدعي العام. حيث أدى الهجوم إلى أعطال في بعض منظومات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

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وأكدت Rheinmetall وقوع "حادثة تكنولوجيا معلومات" يُزعم أنها أثرت على إنتاج المنتجات للقطاع المدني، وأكد أن المشاكل لم تؤثر على "الأعمال العسكرية". وفي الوقت الحالي تقوم الشركة بتوضيح مدى الضرر الذي تسبب فيه المتسللون، في حين لايزال من يقف وراء الهجوم "مجهولا".

يشار إلى أنه في أوائل شهر مارس المنصرم، تعرضت الشركة بالفعل لهجوم إلكتروني، وحينها كان موقعها الإلكتروني غير متاح بصورة مؤقتة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المستهدفة تعتبر أكبر مصدر للصناعات الدفاعية لألمانيا، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 10 مليارات يورو.

المصدر: تاس