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برلماني أوكراني سابق تنقذه المخابرات الروسية من محاولة اغتيال بموسكو

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برلماني أوكراني سابق تنقذه المخابرات الروسية من محاولة اغتيال بموسكو
kivailya
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روى النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، كيف منعت الخدمات الخاصة الروسية محاولة اغتياله، والتي كان من المفترض أن يتم تنفيذها في سبتمبر 2022، من قبل مرتزقة أجانب.

وقال كيفا: "في سبتمبر، تم التحضير لمحاولة اغتيالي.. ولكن مرة أخرى هيئة الأمن الفيدرالي والمخابرات الروسية، تمكنوا من منعها ومنحوني فرصة جديدة للحياة.. في سبتمبر 2022، قامت أجهزة الخدمات الخاصة الروسية بمنع محاولة كان من المفترض أن يقوم بها قتلة أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية".

ووفقا للنائب السابق، كان سيتم إطلاق النار عليه في موسكو لحظة خروجه من سيارته المصفحة.

وقال: "في موسكو، كان سيتم تصفيتي إما بالقرب من مكان إقامتي، أو بالقرب من برج الإذاعة والتلفزيون، حيث أتواجد بشكل دوري. ولأنني أتحرك في سيارة مصفحة، كان ينبغي أن تكون هناك فرصة لرصاصة فقط عند خروجي منها".

المصدر: نوفوستي

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