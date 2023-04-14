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إسرائيل تلقي قنابل وتجرح مواطنين في موقع العباد الحدودي مع لبنان والجيش ينتشر (صورة)

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إسرائيل تلقي قنابل وتجرح مواطنين في موقع العباد الحدودي مع لبنان والجيش ينتشر (صورة)
Globallookpress
قوات يونيفيل تنتشر على الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل
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اعتدت عناصر الجيش الإسرائيلي على مجموعة من سائقي الدراجات النارية عند مفرق حولا مقابل موقع العباد جنوبي لبنان، وألقت عليهم قنابل دخانية، فأصيب أحدهم برأسه، وانتشر الجيش واليونيفيل.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عناصر من الجيش الاسرائيلي اعتدوا على مجموعة من سائقي الدراجات النارية وألقوا قنابل دخانية عدة عليهم، فأصيب أحدهم برأسه، وذلك عند مفرق حولا مقابل موقع العباد.

إسرائيل تلقي قنابل وتجرح مواطنين في موقع العباد الحدودي مع لبنان والجيش ينتشر (صورة)
"الوكالة الوطنية للاعلام"
الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل على سائقي دراجات نارية مقابل موقع العباد الحدودي مع لبنان

وأشارت إلى أنه على الفور انتشر الجيش وقوات اليونيفيل في المكان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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