وحدة بحرية بالجيش الأمريكي تصل إلى إستونيا للمناورات المشتركة

ذكرت الخدمة الصحفية بالمقر الرئيسي لقوات الدفاع الإستونية، يوم الجمعة، بأن وحدة من مشاة البحرية الأمريكية وصلت إلى إستونيا، للتدريب المشترك والمساهمة في التدريبات المقبلة.

وأوضحت الخدمة الصحفية بالمقر الرئيسي لقوات الدفاع الإستونية أنه: "وصلت وحدة بأكثر من 70 فردا من مشاة البحرية الأمريكية إلى إستونيا، حيث سيشاركون في التدريبات المشتركة لمدة أربعة أشهر مع قوات الدفاع الإستونية، وفي مناورات عاصفة الربيع واسعة النطاق".

ووفقا لرئيس أركان البحرية الإستونية، إندريك هانسون، فإن التدريب المشترك سيساعد في التحضير للتعاون الأكثر فعالية مع قوات الحلفاء في حالة حدوث أزمة أو صراع محتمل.

ويذكر أن مشاة البحرية الأمريكية الذين وصلوا إلى إستونيا هم جزء من "Task Force 61/2"، وهي شركة استخبارات متنقلة تنسق أعمال مشاة البحرية ومصممة لدعم عمليات الأسطول السادس الأمريكي.

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المصدر: نوفوستي