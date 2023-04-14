السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ينوي زيارة ثلاثة محتجزين روس في السجون الأمريكية قريبا

يعتزم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في المستقبل القريب زيارة ثلاثة مواطنين روس محتجزين في سجون أمريكية..

ونقلت تاس عن الدبلوماسي ما قاله يوم الجمعة: "إننا نواصل محاربة الممارسة الأمريكية المتمثلة في "صيد الروس". مشيرا لوجود أكثر من مائة شخص من الروس في السجون الأميركية. وقال أنتونوف" في السنوات الأخيرة، تم تسجيل 59 حالة تسليم لمواطنينا من دول ثالثة للأميركيين".

"بالمناسبة، بعد مغادرة (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف نيويورك في 26 أبريل، سأزور اثنين من الروس المحتجزين في سجن بروكلين، وهما دميتري أوكرانسكي وأناتولي ليجكوديموف. وأضاف: "هناك خطط لزيارة فلاديسلاف كليوشين في مايو".

وتترأس روسيا مجلس الأمن الدولي في أبريل نيسان. وكان الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع تاس، أن لافروف سيصل إلى نيويورك في أبريل، وسيزور وزير الخارجية الروسي مقر الأمم المتحدة ويشارك في اجتماعات مجلس الأمن يومي 24 و 25 أبريل.

المصدر: تاس