لافروف: الاستعدادات لعقد اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا جارية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاستعدادات لعقد اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا تجري الآن.

وأضاف الوزير أنه يتم الآن الاتفاق على موعد ومكان ومحددات الاجتماع الرباعي للوزراء، فيما تم التأكيد على أنه لا ينبغي أن تكون هناك شروط أولية لاجتماع الوزراء.

وكان لافروف قد صرح في وقت سابق بأن هذه العملية "لا يمكن أن تتم في لحظة واحدة، بل لا بد من تعزيز الثقة والشفافية، وتوازن المصالح الشرعية للمشاركين في هذه العملية"، وهو ما انطلقت منه روسيا عندما بدأت مساعيها، على حد تعبيره.

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وكانت موسكو قد أبلغت أنقرة باحتمال عقد اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا مطلع مايو الجاري، وأن عملية تحديد الموعد جارية، فيما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن أنقرة "لا تقبل بشروط مسبقة" في عملية التطبيع مع سوريا، والهدف هو إحياء العملية السياسية.

من جانبها، طالبت دمشق أنقرة مرارا بسحب قواتها المتواجدة في المنطقة الحدودية السورية، والتي تنفذ عمليات هناك ضد التشكيلات الكردية، مشيرة إلى أن تواجد القوات التركية غير قانوني".

المصدر: نوفوستي