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بالفيديو.. كلب رئيس إيرلندا يتجاهل بايدن

أخبار العالم

بالفيديو.. كلب رئيس إيرلندا يتجاهل بايدن
"نيويورك بوست"
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يحاول اللعب مع كلب الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز، لكن الكلب تجاهله.

وفي الفيديو، يظهر الكلب الأسود اللون الذي يدعي "ميسنيش"، والذي يعني اسمه "الشجاعة"، يهز ذيله عندما رأى الرئيس الإيرلندي، لكنه سرعان ما بدأ بالنباح عندما اقترب بايدن منه.

لكن بايدن استمر في محاولة الاقتراب من الكلب للعب معه، لكن "ميسنيش"، تجاهل الرئيس الأمريكي واستمر بالنباح في وجهه. وأخيرا استسلم بايدن وابتعد، مكملا جولته مع الرئيس الإيرلندي في الحدائق خارج مقر إقامة الأخير.

وعلق مغرد على الفيديو قائلا: "حتى الكلاب تكره بايدن".

وقال آخر إن "الرئيس الإيرلندي يبدو مهتما بكلبه أكثر من بايدن".

المصدر: RT

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