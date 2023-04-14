بالفيديو.. كلب رئيس إيرلندا يتجاهل بايدن

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يحاول اللعب مع كلب الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز، لكن الكلب تجاهله.

وفي الفيديو، يظهر الكلب الأسود اللون الذي يدعي "ميسنيش"، والذي يعني اسمه "الشجاعة"، يهز ذيله عندما رأى الرئيس الإيرلندي، لكنه سرعان ما بدأ بالنباح عندما اقترب بايدن منه.

لكن بايدن استمر في محاولة الاقتراب من الكلب للعب معه، لكن "ميسنيش"، تجاهل الرئيس الأمريكي واستمر بالنباح في وجهه. وأخيرا استسلم بايدن وابتعد، مكملا جولته مع الرئيس الإيرلندي في الحدائق خارج مقر إقامة الأخير.

وعلق مغرد على الفيديو قائلا: "حتى الكلاب تكره بايدن".

وقال آخر إن "الرئيس الإيرلندي يبدو مهتما بكلبه أكثر من بايدن".

❗️President of Ireland looks more interested in his Bernese Mountain dog than he is in Joe Biden's visit



Someone barking up the wrong tree? 😂



-RT_India_official pic.twitter.com/Vw6mNJKDSH — MARIA (@its_maria012) April 13, 2023

Misneach (one of Ireland’s presidential dogs) refused to greet Joe Biden today and it looks like he may never recover from this blow pic.twitter.com/cN1ufOSTmN — Elizabeth Rushton 🇺🇦 (@emrshtn) April 13, 2023

المصدر: RT